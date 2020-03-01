Жители Грозного жалуются, что их заставляют посещать матчи "Ахмата"

Студентов и бюджетных работников города Грозный обязали присутствовать на матче 20-го тура РПЛ "Ахмата" против "Ростова", сообщает "Кавказский узел".
Фото: ФК "Ахмат"
Работник одного из предприятий города Сулейман рассказал, что ему поступило указание от руководства быть в 18:30 у стадиона. По его словам, все происходящее контролировал представитель министерства, сверявший людей по спискам, после чего люди заходили на стадион.

Один из студентов Асламбек сообщил, что за неявку на матч руководство ВУЗа "обещало проблемы".

"Явка была строго обязательной, обещали проблемы при сдаче экзаменов. Футболом не интересуюсь. Удалось по-тихому уйти после того, как нас отметили как прибывших", — сказал студент Асламбек.

Ранее другой новостной портал "Кавказ.Реалии" сообщал о том, что в чеченской республике неоднократно принуждали бюджетников и учащихся ВУЗов присутствовать для массовки на различных мероприятиях. Чеченское телевидение опровергло данную информацию видеосюжетом в новостной программе.

В субботу "Ахмат" сыграл вничью на своём поле с "Ростовом" (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

На стадионе "Ахмат Арена" присутствовал 12 тысяч зрителей, при вместимости стадиона в 30 597 человек.

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Теги: Ахмат
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