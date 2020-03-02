"Его хотели оставить в "Зените", но не смогли". Первый тренер Кокорина - о переходе игрока в "Сочи"

Первый тренер нападающего Александра Кокорина Валерий Стаферов прокомментировал дебют футболиста за "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
Вчера в рамках 20-го тура чемпионата России "Сочи" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу". Встреча завершилась со счетом 1:2. Единственный гол в составе хозяев забил Кокорин.

"Кокорин – зависимый человек, он дополнил "Сочи". Там и без него есть опытные и классные игроки.

Не пожалели ли в "Зените"? Это их проблема. Понятно, что Кокорина они отдали не по спортивным соображениям. Он им был нужен, но оставить не смогли. Всем там все понятно. Надо было отдать – вот и отдали", - цитирует Стаферова "Спорт-Экспресс".

Напомним, 28-летний Кокорин изначально отказывался переходить на правах аренды в "Сочи". Затем он был отправлен в "Зенит-2", где провел несколько матчей. В феврале владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что смог убедить футболиста перейти в команду до конца сезона.

"Сочи" после 20 туров занимает последнее место в турнирной таблице.


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Теги: Кокорин Сочи Зенит
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