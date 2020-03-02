На YouTube-канале "Спартака" опубликовано видео с победного матча над "Динамо" в рамках 20-го тура чемпионата России.
Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Доменико Тедеско. Голами отметились Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.
"Спартак" благодаря этой победе поднялся на девятую строчку в таблице, набрав 25 очков. "Динамо" занимает 10-е место, имея в активе 24 очка.
"Спартак" опубликовал видео того, что осталось за кадром матча с "Динамо"
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