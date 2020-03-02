В субботу, напомним, ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Уралом" - 1:1. Встречу обслуживал Павел Кукуян.
"Считаю, что нужно отметить судейство в этом туре. В положительном смысле. В этом туре судьи, я считаю, отработали достойно, качественно. Конечно, были помарки. Но ошибаются все.
Я хотел бы поблагодарить руководителя судейского комитета и президента РФС — за то, что мы движемся в сторону наведения порядка. Если судьи продолжат так работать, есть все основания верить в то, что футбол в нашей стране поднимется", - цитирует Гинера "Чемпионат".
Напомним, после матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" Гинер подверг критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. В частности, Гинер предложил Егорову застрелиться.
Позже комитет по этике РФС принял решение дисквалифицировать Гинера на три месяца и еще на девять месяцев условно и оштрафовать на 1 млн рублей. Егоров же ушел в отставку. Его место занял Виктор Кашшаи.
Гинер: если арбитры продолжат так работать, то появится вера, что наш футбол поднимется
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что доволен работой арбитров в первых матчах после возобновления чемпионата России.
Фото: ТАСС
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