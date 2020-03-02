Молодой человек заболел 21 февраля 2020 года, находясь на отдыхе в Италии.
По данным "Комсомольской" правды", этим человеком является сотрудник РФС Давид Беров, который был госпитализирован в Москве сразу после прилета.
Ранее в РФС опровергли наличие коронавируса у своего сотрудника, отметив, что его состояние удовлетворительное и никаких угроз его здоровью нет.
У сотрудника РФС подтвердился коронавирус
Как сообщает "РБК", у человека, который вернулся в Россию из Италии, подтвержден коронавирус.
Источник: соцсети
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