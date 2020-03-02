- Думаю, еще 3-4 гола. Тяжело ему будет выйти на свой уровень, хотя он три мяча мог забить уже в одной игре. Сейчас ему важно набрать форму и почувствовать себя в настоящем футболе, - рассказал Булыкин.
Напомним, 28-летний Кокорин принадлежит "Зениту", а в "Сочи" выступает на правах аренды до конца сезона. Он успел отличиться в первой игре чемпионата за сочинцев, поразив ворота тульского "Арсенала" (1:2).
После 20-и туров "Сочи" замыкает турнирную таблицу, набрав 15 очков.
Булыкин считает, что Кокорин не забьёт больше пяти мячей в оставшихся турах РПЛ
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Спорт день за днём" спрогнозировал количество голов, которые забьёт нападающий "Сочи" Александра Кокорин в оставшихся 10 матчах чемпионата.
Источник: РИА Новости
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