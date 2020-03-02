РПЛ начала продавать трансляции матчей на ютубе

?? Российская Премьер-Лига первой в мире запустила сервис платной подписки на прямые трансляции матчей за рубежом на базе нового продукта YouTube «Cпонсорство»— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 2, 2020
? https://t.co/9QYx4iRxeq#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/DSphoLfcZc
Базовая платная подписка на сервис обойдется в $2,99 (201 рубль) в месяц. В ней доступны трансляции двух матчей в туре с английскими комментаторами.
За продвинутую подписку придётся выложить $4,99 (335 рублей). Здесь зрителям предлагают посмотреть все матчи тура с российскими комментариями, а также два с английскими.
Подписку можно оформить с сегодняшнего дня. В 21-м туре РПЛ с английскими комментариями будут доступны игры "Спартак" - "Краснодар" и "Ростов" - ЦСКА.