- Пока ясности пока по этому вопросу нет. Непосредственно по выходу все будет ясно, - заявил Рубашко.
Матч "Зенит" - "Сочи" состоится в рамках 27-го тура РПЛ 26 апреля .
Напомним, 28-летний Кокорин будет выступать за "Сочи" до конца сезона. В первой игре чемпионата за сочинцев он отметился забитым мячом в ворота тульского "Арсенала" (1:2).
Гендиректор "Сочи" рассказал, готов ли клуб или Кокорин заплатить за выход игрока в матче с "Зенитом"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко в интервью "СЭ" рассказал, сможет ли арендованный у "Зенита" нападающий Александр Кокорин сыграть против питерцев.
Источник: РИА Новости
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