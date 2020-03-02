- Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно наоборот успокоиться.
Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать (улыбается). Силенок бы еще хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются.
Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате, - цитирует Дзагоева сайт ЦСКА.
Матч 1/4 финала Кубка России "Спартак" - ЦСКА пройдет в среду 4 марта в 19:30 мск.
29-летний Дзагоев из-за травм провёл лишь пять матчей в нынешнем сезоне чемпионата России, не отметившись результативными действиями.
Дзагоев готов "рвать и метать" в матче со "Спартаком"
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со "Спартаком" в 1/4 финала Кубка России.
Источник: ПФК ЦСКА
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