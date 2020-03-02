Панов расстроен, что его не позвали на празднование 20-летия победы в Кубке России

Экс-игрок "Зенита" Александр Панов, болеющий за московский "Спартак", расстроен, что его не позвали из питерской команды на празднование 20-летия победы в Кубке России.
Источник: Твиттер Панова
- Не все болельщики "Зенита" приходят адекватные на матчи. Многие из них — в алкогольном опьянении. Озлобленные. Выражают свою ненависть. Я был во многих городах России. Там ко мне относились уважительно. То, что я болею за "Спартак", не вызывает у них ко мне агрессии или ненависти. Ведь я никого не предавал!

Я был очень горд тем, что являюсь воспитанником "Зенита", и вместе со своей командой из детства выиграл Кубок России. Первый титул в новейшей истории "Зенита". А что было дальше… Меня, например, не пригласили на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финала даже не позвонили, - цитирует Панова "Спорт день за днём".


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Теги: Зенит Спартак Панов Кубок России
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