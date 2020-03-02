"Не вижу ничего такого в этом тренере. Для меня загадка, почему была выбрана именно его кандидатура, а не Курбана Бердыева или Дмитрия Парфенова. На мой взгляд, эти тренеры больше подходили "Спартаку". Я не знаю, что Тедеско внес в игру спартаковцев. Стало не хуже и не лучше, чем было. Зачем меняли? Может быть, новая и молодая команда чувствует себя комфортнее вместе с Тедеско", - цитирует Червиченко "Матч ТВ".
Напомним, встреча между ЦСКА и "Спартаком" состоится 4 марта на стадионе "Открытие Арена".
Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года, подписав контракт до лета 2021 года. На этом посту 34-летний специалист сменил Олега Кононова.
Ранее Тедеско работал с "Шальке", c которым занимал 2-е место в Бундеслиге и доходил до плей-офф Лиги чемпионов.
"Спартак" в нынешнем сезоне занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 20 матчах.
Червиченко: для меня загадка, почему Тедеско возглавил "Спартак", а не Бердыев или Парфенов
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в преддверии четвертьфинального матча Кубка России между красно-белыми и ЦСКА поделился мнением о Доменико Тедеско.
Фото: © РИА Новости
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