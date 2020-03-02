Слуцкий: Суперкубок УЕФА - знаковое событие не только для Казани, но и для всей страны

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал тот факт, что Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани."Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, но и для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани – это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых", - сказал Слуцкий.Сегодня пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщила, что Казань примет Суперкубок. Турнир разыгрывают действующий победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.