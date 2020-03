Слуцкий: Суперкубок УЕФА - знаковое событие не только для Казани, но и для всей страны

View this post on Instagram

? Леонид Слуцкий прокомментировал выбор Казани в качестве места проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году: ? «Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, но и для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани – это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых».