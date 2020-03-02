24 человека госпитализированы после контакта с сотрудником РФС, который заболел коронавирусом

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 24 человека были госпитализированы после контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником РФС Давидом Беровым.
Источник: соцсети
Также 83 человека помещены на карантин. Всего из-за коронавируса под наблюдением в Москве находятся 5,5 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале "RT на русском".

После контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником РФС госпитализированы 24 человека.

Напомним, Беров заболел 21 февраля 2020 года, находясь на отдыхе в Италии.


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