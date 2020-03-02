Напомним, футболист в феврале расторг контракт со "Сток Сити" и находится в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 27-летний Имбула выступал за "Лечче" на правах аренды.
"Сочи" в нынешнем сезоне занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
РФС разрешил "Сочи" заявить Имбула
Комитет РФС по статусу игроков разрешил "Сочи" заявить полузащитника Жанелли Имбула вне регистрационного периода, передает пресс-служба организации.
Фото: © Filippo Rubin
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