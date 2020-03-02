Напомним, в матче 20-го тура чемпионата России подопечные Юрия Семина на выезде сыграли вничью с "Зенитом" - 0:0.
"Было бы лучше, если бы "Локомотив" одержал победу. Могли бы взять 3 очка у непосредственного соперника. Осталось 10 туров, надо сконцентрироваться на этих играх и завоевать как можно больше очков. Борьба за титул открыта", - сказал Хеведес.
"Зенит" после 20 туров продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 46 очков. "Локомотив" с 35 баллами находится на пятой строчке.
Хеведес в нынешнем сезоне провел 16 матчей в РПЛ.
Хеведес: борьба за титул открыта
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес в эфире телеканала "Матч премьер" отметил, что борьба за чемпионство продолжается.
Фото: © ФК «Локомотив»
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