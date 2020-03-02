"Продолжу ли болеть за "Спартак", если он вылетит из РПЛ? Конечно, и ездить буду. Это уже любовь навсегда, другого варианта тут просто не может быть", — цитирует Панова "Спорт день за днем".
Также футболист назвал стадион "Спартака" тем местом, где он должен быть.
В составе "Зенита" нападающий провёл 103 игры, в которых забил 30 мячей и стал автором 10 голевых передач. В составе "сине-бело-голубых" Панов выиграл Кубок России 1999.
На счету Александра Панова 18 матчей за сборную России, в которых он забил 4 гола.
Панов: продолжу болеть за "Спартак", даже если он вылетит из РПЛ. Эта любовь навсегда
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов завяил, что ни при каких обстоятельствах не перестанет болеть за московский "Спартак".
Фото: личный архив Александра Панова
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