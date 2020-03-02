Титов: сейчас я далёк от "Спартака"

Бывший футболист московского "Спартака" Егор Титов прокомментировал форму "красно-белых" в весенней части чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"
"Достаточно ли только трансфера Соболева? Не знаю, время покажет. Уже в ближайших матчах это и станет понятно.

Сейчас я далёк от "Спартака". Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать.

"Спартак" сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации", — цитируют Титова "Известия".

В первом туре после возобновления чемпионата России "Спартак" в дерби обыграл московское "Динамо" со счётом 2:0. Голы на счету Бакаева и Зобнина.

По итогам тура "красно-белые" поднялись на девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Завтра, 4 марта, "Спартак" на поле "Открытие Арены" примет ЦСКА в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России. Начало матча в 19:30 мск.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Титов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Пельмени? Точно нет". Берг рассказал о своем рационе питания
Широков: Тедеско ставит команде не спартаковский футбол 2
Титов: наверняка у Кокорина осталась обида на "Зенит" 2
Попович: в РПЛ нет непобедимых команд
"Лучший бассейн в России". Европейские болельщики недовольны решением провести Суперкубок УЕФА в Казани 1
Три болельщика задержаны по делу о драке в Москве. У 18 человек проводят обыски 6
Президент "Интера" назвал главу Серии А самым большим клоуном
Матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" может пройти без зрителей из-за коронавируса
Титов: сейчас я далёк от "Спартака"
Кверквелия: "Локомотив" не потерял шанс на чемпионство
Черчесов - о травме Дзюбы: у нас нет проблемы в том, кто будет "капитанить" в сборной
"Ибра подъехал". Ещенко забил эффектный гол на тренировке "Спартака"
Экс-капитан "Зенита": не предам Украину из-за денег 9
Черчесов - о голе Смолова "Реалу": мы смотрим на качество игры
Панов: продолжу болеть за "Спартак", даже если он вылетит из РПЛ. Эта любовь навсегда 1
Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждёте 24
16-летний защитник "Боруссии" за 2 млн евро может перейти в "Манчестер Сити" 1
Погба в ближайшее время приступит к тренировкам с "МЮ"
Старридж - о своей дисквалификации: я разочарован таким решением 1
"Барселона" отказалась покупать Виллиана 1
Хеведес: борьба за титул открыта 1
Быстров: если бы "Локо" взял в Санкт-Петербурге три очка, это был бы праздник. Они ехали за ничьей 1
"Челси" рассматривает вариант с покупкой защитника "Порту"
РФС разрешил "Сочи" заявить Имбула 5
Берарди привлек внимание "Арсенала" 1
Куртуа стал первым игроком "Реала" за 45 лет, который не пропустил в двух класико за сезон 4
Бывший футболист киевского "Динамо" из-за жены лишился своего состояния 6
Уткин: VAR работает на всех матчах, но самое главное - никто не видит, как он работает
24 человека госпитализированы после контакта с сотрудником РФС, который заболел коронавирусом 1
Уткин рассказал, что на исполкоме РФС "Локомотиву" предлагали уволить Юрия Семина 4
Все новости