"Достаточно ли только трансфера Соболева? Не знаю, время покажет. Уже в ближайших матчах это и станет понятно.
Сейчас я далёк от "Спартака". Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать.
"Спартак" сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации", — цитируют Титова "Известия".
В первом туре после возобновления чемпионата России "Спартак" в дерби обыграл московское "Динамо" со счётом 2:0. Голы на счету Бакаева и Зобнина.
По итогам тура "красно-белые" поднялись на девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Завтра, 4 марта, "Спартак" на поле "Открытие Арены" примет ЦСКА в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России. Начало матча в 19:30 мск.
Титов: сейчас я далёк от "Спартака"
Бывший футболист московского "Спартака" Егор Титов прокомментировал форму "красно-белых" в весенней части чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"
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