По информации телеграм-канала Baza, на сегодня задержаны трое человек, которые принимали участие в драке на станции московского метро "Маяковская".
У 18 людей в квартирах проходят обыски по делу о хулиганстве. Обыски начались с 6 утра сегодняшнего дня.
Напомним, 29 февраля перед матчами ЦСКА - "Урал" и "Динамо" - "Спартак", в Москве, сначала фанаты "Динамо" и "Спартака" подрались в метро, после чего некоторые из фанатов остались лежать неподвижно и им потребовалась медицинская помощь.
Позже объединенная группа болельщиков ЦСКА и "Динамо" напала на троллейбус, в котором ехали фанаты "Спартака". Драка продолжалась несколько минут. К пострадавшим приехала скорая помощь.
Три болельщика задержаны по делу о драке в Москве. У 18 человек проводят обыски
Московская полиция приступила к расследованию инцидента, связанного с дракой болельщиков "Спартака", "Динамо" и ЦСКА в прошедшие выходные.
Фото: телеграм-канал "Мутко против"
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