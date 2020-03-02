Титов: наверняка у Кокорина осталась обида на "Зенит"

Экс-игрок московского "Спартака" Егор Титов прокомментировал переход Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
"Саша все-таки обязан был получить шанс в "Зените". Он и сам этого очень хотел. Мы все видели, какая длинная эпопея получилась с его переходом в "Сочи": то уходит, то нет. Наверняка у него осталась обида на "Зенит".

Перезапустить карьеру в "Сочи"? Почему нет? Ему 28 лет, еще играть и играть. Кокорину будет очень непросто, но в "Сочи" строится новая команда, и Саша вполне может стать ее лидером. Я ему пожелаю, чтобы он достойно прошел все это и стал тем Кокориным, которым мы его помним. Тем более у него еще есть шанс оказаться в сборной", — приводят слова Титова "Известия".

Напомним, что в зимнее трансферное окно Александр Кокорин перешел на правах аренды до конца сезона из питерского "Зенита" в "Сочи".

В минувшие выходные, в матче 20-го тура РПЛ против тульского "Арсенала", Кокорин забил свой первый мяч в официальных матчах за полтора года, но это не помогло его команде победить - 1:2.

После 20-го тура "Сочи" остался на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 15 очков. Следующий матч сочинцы проведут 8 марта на своём поле с екатеринбургским "Уралом".


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Теги: Титов Кокорин Сочи Зенит
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