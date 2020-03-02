Широков: Тедеско ставит команде не спартаковский футбол

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал игру "Спартака" в преддверии кубковой игры с ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
"Люди играют в то, что показывали в конце первой части сезона, когда пришел Тедеско — от обороны. Когда есть возможность — прессингуют, когда нет — откатываются назад. И никакого тотального прессинга там нет! А-то нам рассказывают сказки... Скажем так, это не спартаковский футбол. Но сейчас на первом месте стоит результат.

Но я-то думал, что пришел тренер, который сделает ставку на спартаковскую игру. Считал, что Тедеско за время сборов поставит команде другой футбол. "Спартак" всю жизнь показывал атакующий футбол. Тедеско же действует строго от обороны. Но это уже вопрос клуба, а не мой", — цитирует Широкова "СЭ".

Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года, сменив на этом посту Олега Кононова и подписав контракт на 2,5 года. На зимних сборах "Спартак" выиграл Кубок Париматч Премьер.

В первом матче после зимнего перерыва "Спартак" под руководством Тедеско одолел в дерби "Динамо" - 2:0. Забитые мячи на счету полузащитников Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.

В турнирной таблице РПЛ по итогам 20-го тура "Спартак" поднялся на девятую строчку и имеет в своём активе 25 очков.

Завтра, 4 марта, "красно-белые" встретятся на поле "Открытие Арены" с московским ЦСКА в рамках Олимп-Кубка России по футболу. Начало матча в 19:30 мск.


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Теги: Широков Тедеско Спартак
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