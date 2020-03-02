"Пельмени? Точно нет". Берг рассказал о своем рационе питания

"Сперва было трудновато, поскольку я не провел с командой полноценную предсезонную подготовку, но сейчас всё хорошо. Отлично себя чувствую как на поле, так и за его пределами. Никогда не участвовал в такой длинной предсезонке! Знаю, что для российских клубов это норма, но для меня это первый опыт. Чувствую себя хорошо, я избежал травм и в неплохой форме. Вот главное — выполнить всю трудную работу и избежать повреждений. Рад, что мне это удалось.
Из русской кухни успел полюбить бефстроганов. Это ведь русское блюдо, да? Борщ я ел однажды. И как-то не распробовал. Пельмени? Вот это точно нет. Не ем пищу с глютеном", — приводит слова Берга пресс-служба "быков".
Маркус Берг пополнил состав "Краснодара" в июле 2019-го года, подписав контракт на один год. Ранее шведский форвард выступал в ОАЭ за "Аль-Айн".
В первом туре после рестарта чемпионата России Берг вышел на замену в матче с "Уфой" и забил гол после эффектной комбинации футболистов "Краснодара".
Всего в РПЛ 2019/2020 на счету 33-летнего нападающего 15 матчей за "Краснодар" и 5 забитых мячей.
"Краснодар" в турнирной таблице РПЛ идёт на втором месте с восьмиочковым отставанием от лидирующего "Зенита".
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Фото: "Чемпионат"
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