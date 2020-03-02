Соболев: глупо спорить, что "Спартак" - клуб номер один в России

Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, как прошла адаптация в составе "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
"Прошёл уже месяц, как я в "Спартаке". Этого хватило, чтобы освоиться и понять, чего от меня хочет тренер. Надеюсь, буду выполнять все его требования. Важно, что удалось начать с победы над "Динамо".

Не буду рассказывать, что с детства болею за "Спартак". У меня не было любимой команды в Премьер-Лиге. Но глупо спорить, что "Спартак" — это клуб номер один в России! Особенно по числу болельщиков", — цитирует Соболева пресс-служба "Спартака".

В матче 20-го тура с московским "Динамо" Соболев дебютировал в официальных матчах за "Спартак", отдал голевую передачу на Зелимхана Бакаева и помог своей команде победить - 2:0. "Спартак" поднялся на девятое место в таблице, имея в своем активе 25 очков.

В первой части РПЛ на счету Соболева 18 матчей в составе "Крыльев", в которых 22-летний форвард забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

Александр Соболев был арендован "Спартаком" в зимнее трансферное окно у самарских "Крыльев" до конца сезона. По окончании арендного соглашения московский клуб сможет выкупить трансфер игрока.


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Теги: Соболев Спартак
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