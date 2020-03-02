"Как я начинал профессиональную карьеру? В тот момент хотел попасть либо в "Сибирь", либо в "Томь". В Томске ответили: "Ну приезжай, посмотрим". Но в итоге просмотр вышел очень долгим: я приехал 1 сентября, а контракт подписал только в мае!
Конечно, это стало настоящим испытанием. До этого были просмотры в "Анжи", ЦСКА и "Локомотиве", где мне отказывали. Если бы не подписал контракт с "Томью", с футболом закончил бы", — цитирует Соболева пресс-служба "Спартака".
Александр Соболев стал игроком "Спартака" в зимний перерыв в чемпионате. Футболист перешел на правах аренды до конца сезона из самарских "Крыльев". По окончании соглашения "красно-белые" смогут выкупить игрока.
В первом официальном матче за новую команду (матч 20-го тура РПЛ с "Динамо" 2:0) Соболев отдал голевую передачу на Зелимхана Бакаева.
Завтра, 4 марта, "Спартак" встретится с московским ЦСКА в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России по футболу.
Соболев рассказал, что мог оказаться в "Локомотиве" и ЦСКА
Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал, что мог ранее оказаться в других московских командах.
Фото: ФК "Спартак"
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