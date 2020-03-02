"Россия может быть в числе наиболее пострадавших стран от климатических изменений. Если в целом температура в мире повысится на 2,5-3 градуса, то у нас на севере это может быть 7-8, поскольку Арктика наиболее ранимая для климатических изменений.
Я как человек, который работал в этом регионе, могу реально сказать, что там находится реальная углеродная бомба. Это гигантское количество метана, растворенное в вечной мерзлоте. Если вечная мерзлота начнет подтаивать, то это может быть эффект "домино", когда мы будем говорить уже о сотнях миллионах тонн выборов СО2 в атмосферу. Этого допустить нельзя. Поэтому мы очень активно этой темой занимаемся", — приводит слова Федуна "Прайм".
Напомним, что Леонид Федун занимает должность вице-президента по стратегическому планированию и является совладельцем компании "Лукойл".
Федун рассказал, что Россия может пострадать из-за взрыва "углеродной бомбы" в Арктике
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, к чему может привести эффект «углеродной бомбы» в Арктике.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!