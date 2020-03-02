"Переход Миранчука в "Ювентус"? Смотрите: с талантами в России всегда все было хорошо. Но есть большая разница между перспективными и великими игроками. И переход из одной категории в другую — очень непростой. Но я желаю братьям удачи", — цитирует Дель Пьеро Sport24.
Новости о переходе Алексея Миранчука в "Ювентус" активно стали появляться в СМИ после того, как полузащитник поразил ворота туринского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.
В зимнее трансферное окно у "Локомотива" было предложение по трансферу игроку от "Милана", но переход заблокировал главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин. Сообщалось, что "россонери" предлагали за 24-летнего хавбека 24 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Алексея Миранчука 22 матча за "Локомотив" во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и стал автором 4-х голевых передач.
Дель Пьеро прокомментировал возможный переход Алексея Миранчука в "Ювентус"
Бывший игрок "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро рассказал, что думает о возможном трансфере одного из братьев Миранчуков в "старую синьору".
Фото: ФК "Локомотив"
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