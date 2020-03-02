Дель Пьеро прокомментировал возможный переход Алексея Миранчука в "Ювентус"

Бывший игрок "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро рассказал, что думает о возможном трансфере одного из братьев Миранчуков в "старую синьору".

Фото: ФК "Локомотив"