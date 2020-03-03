"Зенит" подсказал Little Big песню, с которой можно выиграть Евровидение

Желаем удачи Little Big на Евровидении-2020 — возвращайтесь в Петербург с победой!



Мы точно знаем, какая песня, заряженная на чемпионство, принесет вам золото!



? @landscrona pic.twitter.com/pvBp7DI4D6 — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 3, 2020

Желаем удачи Little Big на Евровидении-2020 — возвращайтесь в Петербург с победой!Мы точно знаем, какая песня, заряженная на чемпионство, принесет вам золото, - сказано в сообщении команды в твиттере."Зенит" опубликовал вместе с постом видео, на которым фанаты питерцев поют кричалку под стиль Little Big.