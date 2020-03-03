- Этот игрок находка для "Спартака", я не сомневаюсь, - цитирует Ловчева Sport24.
22-летний Соболев принадлежит "Крыльям Советов". "Спартак" имеет право выкупа его трансфера по окончании сезона.
В нынешнем сезоне на счету форварда 10 мячей и три голевые передачи в 18 матчах РПЛ за "Крылья Советов".
Ловчев: Соболев - находка для "Спартака"
Ветеран "Спартака" и футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что москвичи угадали с арендой нападающего Александра Соболева.
Источник: ФК "Спартак"
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