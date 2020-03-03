- На игре с "Ахматом" меня не будет, скорость восстановления зависит от ощущений по ноге, буду ориентироваться на ощущения. Главное, выйти на поле и набрать физическую форму, все-таки пропустил два сбора, - цитирует футболиста Sport24.
В нынешнем сезоне Миранчук провёл 10 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал голевую передачу.
"Локомотив" сыграет с "Ахматом" дома 8 марта. После 21-го тура "железнодорожники" занимают пятую строчку турнирной таблицы с 35 очками.
Антон Миранчук подтвердил, что не сыграет с "Ахматом"
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук сообщил, что не сыграет с "Ахматом".
Источник: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!