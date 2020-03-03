Казань примет Суперкубок УЕФА. Что этот футбол забыл в нашем бассейне?

Столица Татарстана и её главная спортивная арена привыкли принимать крупные соревнования, но «Рубину» есть чему порадоваться: очередной заметный турнир окажется футбольным и не потребует уничтожения газона.
Универсиада – 6-18 июля 2013
Конечно, на стадион, который ранее назывался «Казань Арена», изначально были большие планы, но строился он именно к Универсиаде. Там прошли церемонии открытия и закрытия студенческих игр, преобразивших город. Но после закрытия Универсиады работа над футбольным полем шла как-то совсем не торопливо.
Первый заезд «Рубина» – 17 августа 2014
Казанский клуб смог сыграть на новом стадионе спустя более чем год после церемонии закрытия Универсиады. При этом в феврале команда Рината Билялетдинова проводила домашний еврокубковый матч с «Бетисом» (0:2) на базе клуба в Соцгороде. Новый же стадион оказался готов только к августу, хотя на подготовку после Универсиады было больше полугода.
Первый съезд «Рубина» – 3 декабря 2014
Но недолго играла музыка, недолго играл «Рубин» на современном стадионе. Может, и вообще не стоило всё это затевать – и четырёх месяцев не прошло, как футбол вновь покинул арену. Её закрыли для переделки в бассейн, а «Рубин» снова играл на искусственном покрытии своей базы.
ЧМ по водным видам спорта – 25 июля - 9 августа 2015
Два 50-метровых бассейна, трибуны на 14,5 тысяч мест – «Казань Арена» стала первым в мире футбольным стадионом, на котором было установлено 12 мировых рекордов по плаванию! Вот уж действительно рекорд на все времена, который может быть побит только самой Казанью. Об этом попозже...
Второй заезд «Рубина» – 5 ноября 2015
На этот раз стадион подготовили к возвращению футбола быстро. Повезло, что «квартирантам» в Лиге Европы достался «Ливерпуль» – между окончанием плавательных дисциплин и игрой с англичанами не прошло и трёх месяцев.
Финал Кубка России – 2 мая 2016
Событие отнюдь не планетарного масштаба, тем не менее, вынудило «Рубин» вновь подвинуться: 9 апреля казанцы сыграли с «Динамо» и вновь съехали, а 23 апреля принимали «Терек» на «Центральном», дабы неокрепший газон к финалу ЦСКА – «Зенит» подрос и не чувствовал себя уставшим. Хотя логичнее было бы не убивать его игрой в начале марта.
Третий съезд (лето 2016) и возвращение «Рубина» – 15 октября 2016
С газоном всё оказалось ещё хуже, чем ожидалось, потому сезон 2016/17 клуб вновь начал не на новом стадионе. К осени его вроде бы привели в порядок, но…
Бережём газон и тестируем стадион к Кубку Конфедераций – весна 2017
Первые два матча в году «Рубин» сыграл на «Центральном», поскольку оргкомитет просил беречь газон. Но вместе с тем оргкомитету нужны были тестовые матчи перед Кубком Конфедераций, потому «Рубин» на арену всё равно пришлось бы пустить. Решили не тянуть и сделать это уже 2 апреля на матче с «Зенитом».
Бережём газон к чемпионату мира – 7 апреля 2018
Даже гладкий на первый взгляд сезон 2017/18 не обошёлся без дежурного переноса: сыграв со «Спартаком» 17 марта, 7 апреля казанцы приняли «Ахмат» уже на «Центральном». Правда, вернулись уже в следующем туре.
Четвёртый съезд «Рубина»: World Skills – лето 2019 – н.в.
Чемпионат мира по рабочим профессиям в истории стадиона – главная боль, истерика, смех, ор… называйте как хотите. Но из-за странного мероприятия, прошедшего в августе, «Рубин» до сих пор не может вернуться на теперь уже «Ак Барс Арену». Возможно, газон на ней успеют восстановить до конца текущего сезона, но ранее руководство клуба на это не закладывалось. Получится – здорово, нет – ну не привыкать.
Суперкубок УЕФА 2023
Матч проводится в августе и, безусловно, станет большим событием как для города, так и для страны. Не таким, как финал Лиги чемпионов в Петербурге, но съездить в Казань и посмотреть на условные «Ливерпуль» с «МЮ», думаю, захотят многие. Однако «Рубину» надо быть готовым к тому, что сезон 2023/24 команда вновь проведёт на «Центральном», чтобы поберечь газон к приезду именитых гостей.
ЧМ по водным видам спорта 2025 – ???
Опять?! Да, Казань получила право на проведение ещё одного водного первенства, хотя этому должны помешать решения WADA насчёт всего российского спорта. Но если вдруг мы как-то выберемся из этой переделки, «Рубин» вновь уныло отойдёт в сторону, если ещё будет к тому моменту существовать как амбициозный клуб элитной лиги.
Фото: РИА Новости, Дмитрий Азаров / Коммерсантъ, Liverpool Echo, worldskills2019.com