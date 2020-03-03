- За Федей следим, списываемся. Говорит, приняли хорошо, можно сказать, зазывает в гости, называет чемпионат космическим.
Мы за него только радуемся, что он выделился в матче с "Реалом" — это даст ему больший стимул прибавлять и поднимать команду выше, - цитирует футболиста Sport24.
Миранчук добавил, что если бы Смолов не решился уехать, то он мог потом корить себя за это.
30-летний Смолов провёл за "Сельту" пять матчей и забил гол. Он выступает за команду на правах аренды до конца сезона.
Алексей Миранчук: следим за Смоловым. Он зовёт нас в гости
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал переход одноклубника Фёдора Смолова в испанскую "Сельту".
Источник: getty images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!