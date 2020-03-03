- Черчесов же не раз говорил, что он никогда не заглядывает в паспорт, не смотрит на биографию футболиста. Будет Кокорин играть на соответствующем уровне, значит, вернется. Все зависит от него, - цитирует Колоскова "СЭ".
Напомним, права на 28-летнего Кокорина принадлежат "Зениту". Футболист выступает за "Сочи" на правах аренды до конца сезона.
Колосков: если Кокорин будет выступать на должном уровне, то вернется в сборную
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий "Сочи" Александр Кокорин ещё имеет шансы вернуться в сборную России.
Источник: РИА Новости
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