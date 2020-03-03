- Однозначно считаю, что "Спартак" является фаворитом этого матча. Команда играет на своем поле, а в предыдущем туре обыграла «Динамо», хоть и не по всем показателям. Хотя бело-голубые меня расстроили, совсем не были готовы к игре. Встали все позади и ждали. Такое чревато тем, что "Спартак" найдет шанс и воспользуется. А "Динамо" свои моменты не забило. Вот теперь пускай кусают локти.
Относительно ЦСКА могу сказать, что в психологическом плане у них проблемы. Игра в гостях после еле спасенной игры с "Уралом". Видно, что есть проблемы. Так что красно-белые по многим показателям должны являться фаворитом игры. Тем более, это кубок, трофей недалеко, - цитирует Мостового Sport24.
Матч 1/4 финала Кубка России "Спартак" - ЦСКА начнётся сегодня в 19:30 мск.
Мостовой: "Спартак" - фаворит. У ЦСКА проблемы в психологическом плане
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби "Спартак" - ЦСКА в Кубке России.
Источник: "Чемпионат"
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