"ЦСКА подходит к матчу в неплохой форме. Понятно, что первые игры после перерыва всем даются тяжело, но физическая форма у всех плюс-минус одинаковая. Поэтому будем надеяться, что ЦСКА даст бой "Спартаку" и обыграет его. Повторюсь, что по физическим кондициям примерное равенство у всех в лиге.
Это дерби, тут игра может сложиться как угодно. Планировать можно одно, а получится совершенно другое. Иногда даже тактические установки и схемы могут не сыграть роли из-за настроя игроков", — цитирует Гусева Sport24.
Сегодня в 19:30 мск на поле "Открытие Арены" "Спартак" сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Олимп-Кубка России. На нашем сайте вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча.
Команды встречались между собой в начале чемпионата России. На своём поле "Спартак" под руководством тогдашнего тренера Олега Кононова одержал победу со счётом 2:1. Защитник "красно-белых" Самуэль Жиго оформил дубль, а у ЦСКА отличился Марио Фернандес.
Гусев - о матче ЦСКА -"Спартак": это дерби, игра может сложиться как угодно
Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от встречи "армейцев" со "Спартаком" в Кубке России.
Фото: РИА Новости
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