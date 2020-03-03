"Поскольку это дерби, может произойти все, что угодно. Неизвестно, в какую сторону качнутся весы и как завершится матч. Это такая своебразная вещь в себе. Все будет очень непредсказуемо, но я всегда верю в ЦСКА.
Игра защитников ЦСКА, действительно, может вызывать вопросы, но нельзя забывать, что за спиной у ребят находится Игорь Акинфеев. Он поможет и в дерби. Да и вся команда будет настроена на "Спартак", как надо. Уверен, ребята выйдут на поле с совершенно иным уровнем концентрации, чем на поединок с "Уралом". Мне кажется, они могут сыграть хорошо", — приводит слова Чанова "RT на русском".
В сезоне 2019/2020 Игорь Акинфеев принял участие в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 28 голов, а в 8 матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.
Сегодня, 4 марта, ЦСКА сыграет со "Спартаком" в четвертьфинале Кубка России. Встреча команд пройдёт на "Открытие Арене". Начало игры в 19:30 мск.
На Rusfootball.info вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией данного матча.
Чанов - о предстоящем матче со "Спартаком": у ЦСКА за спиной Акинфеев, он поможет в дерби
Экс-футболист московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о предстоящей игре в Кубке России со "Спартаком".
Фото: "СЭ"
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