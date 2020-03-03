"Урал" показал фото стадиона в Ярославле. В некоторых местах на поле нет травы Официальный Twitter-аккаунт екатеринбургского "Урала" опубликовал фотографии неудовлетворительного состояния поля на стадионе "Шинник" в Ярославле. ? pic.twitter.com/Mh9SXxdEj4— ФК Урал (@FCURAL) March 4, 2020 Сегодня, 4 марта, "Урал" сыграет в Ярославле с местным "Шинником" в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России.На нашем сайте следите за текстовой онлайн-трансляцией кубкового поединка. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:31 Опубликовал: Александр Зуб Теги: Кубок России Урал Шинник Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5