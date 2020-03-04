Мамаев восстановился от травмы и сможет сыграть с ЦСКА

Полузащитник Павел Мамаев восстановился от повреждения и приступит к тренировкам в общей группе ростовчан, сообщает журналист Сергей Егоров.

Фото: ФК "Ростов"