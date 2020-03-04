Полузащитник оправился от повреждения, полученного на зимнем сборе в Испании в контрольном матче с "Краснодаром".
Сообщается, что футболист сможет принять участие в домашнем матче с ЦСКА в 21-м туре чемпионата России.
Павел Мамаев подписал контракт с "Ростовом" в сентябре прошлого года, после освобождения из тюрьмы. Контракт 31-летнего полузащитника рассчитан на 2 года с возможностью продления на один год.
"Ростов" после 20-го тура РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Мамаев восстановился от травмы и сможет сыграть с ЦСКА
Полузащитник Павел Мамаев восстановился от повреждения и приступит к тренировкам в общей группе ростовчан, сообщает журналист Сергей Егоров.
Фото: ФК "Ростов"
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