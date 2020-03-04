На эту дату у казанского клуба предварительно запланирован матч чемпионата России против "Краснодара".
Далее "Рубин" продолжить выступать на этом стадионе. Казанцы встретятся с "Ростовом" и московским "Спартаком" 10 и 17 мая соответственно.
Последний раз на новом стадионе в Казане "Рубин" играл в мае 2019-го года. Тогда стадион назывался "Казань Арена".
Летом прошлого года на арене проходил чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills, из-за чего был поврежден газон и ему потребовалась замена.
Несколько дней назад стало известно, что "Ак Барс Арена" примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023-м году.
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Названа дата первого матча "Рубина" на "Ак Барс Арене"
Казанский "Рубин" вернется на "Ак Барс Арену" 26-го апреля, сообщает телеграм-канал "Около спорта".
Фото: РИА Новости
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