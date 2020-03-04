Жена Мамаева: если бы Павел не попал в тюрьму, наша семья могла развалиться

Жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева Алана рассказала, как изменило ее мужа пребывание в тюрьме.

Фото: Instagram Аланы Мамаевой