"После тюрьмы он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом.
Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился", — приводит слова Аланы Мамаевой DonDay.
Павел Мамаев вышел из тюрьмы 17 сентября 2019-го года, где находился по уголовному делу по статье 116 УК РФ "побои" вместе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным.
После освобождения 31-летний полузащитник подписал двухлетний контракт с "Ростовом".
Мамаев пропустил первую игру "Ростова" после возобновления чемпионата России из-за травмы, которую он получил на учебно-тренировочных сборах ростовчан в Испании.
Жена Мамаева: если бы Павел не попал в тюрьму, наша семья могла развалиться
Жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева Алана рассказала, как изменило ее мужа пребывание в тюрьме.
Фото: Instagram Аланы Мамаевой
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