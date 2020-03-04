"Сегодня обсуждалась подготовка национальной сборной. В марте планируем подписать новый контракт с главным тренером", - цитирует Дюкова Sport24.
Черчесов возглавил национальную команду в 2016 году. На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступилF хорватам, которые в итоге дошли до финала.
Летом 2020 года Россия примет участие на чемпионате Европы, где ее соперниками cтанут Бельгия, Финляндия и Дания. Две игры из трех подопечные Черчесова проведут в Санкт-Петербурге.
Дюков сообщил, что в марте планируется подписание нового контракта с Черчесовым
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что в этом месяце организация намерена заключить новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: Rusfootball.info
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