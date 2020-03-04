Фанаты "Зенита" и "Ахмата" подрались на трибунах в Грозном

В четвертьфинале Кубка России между "Ахматом" и "Зенитом" произошла драка на трибунах между болельщиками команд.
Фото: трансляция Матч Премьер
На 86-й минуте матча в Грозном произошла массовая драка между болельщиками команд у гостевого сектора.

Отметим, что в трансляции столкновение не показывали несмотря на то, что почти все футболисты сбежались за ворота Городова успокаивать ситуацию.

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев лично поднимался на трибуны успокаивать болельщиков "Ахмата". Первым к фанатам отправился капитан "Ахмата" Олег Иванов.

По информации Sport24, причиной драки стало то, что фанаты "Зенита" разделись по пояс. Кавказские болельщики посчитали такое поведение со стороны гостей оскорбительным.

На стадионе по громкой связи обратились к болельщикам с просьбой прекратить беспорядки.

Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Идет дополнительное время.


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Теги: Кубок России Ахмат Зенит
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