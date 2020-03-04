Гол Жиркова в овертайме принёс победу "Зениту" над "Ахматом" в Кубке России

"Зенит" вышел в полуфинал Кубка России обыграв со счётом 2:1 "Ахмат" в дополнительное время.
Фото: twitter.com/akhmatgrozny
Счёт в матче открыли хозяева: Роша реализовал одиннадцатиметровый удар. "Зенит" сравнял счёт на 77-й минуте усилиями аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони.

В концовке основного времени на трибунах стадиона произошла массовая драка между болельщиками обеих команд. Чеченские болельщики, как сообщают СМИ, были недовольны поведением гостей из Санкт-Петербурга, в частности тем, что они выкрикивали оскорбительные кричалки и оголили торс. Игрокам обеих команд пришлось успокаивать болельщиков. Встреча была приостановлена на некоторое время.

Основное время матча закончилось вничью (1:1) и командам предстояло играть овертайм, где победу "сине-бело-голубым" принес точный удар вышедшего на замену Юрия Жиркова.

По результатам матча "Зенит" вышел в полуфинал Кубка России. Соперник подопечных Сергея Семака определится в ближайшие часы, им станет победитель пары "Спартак" - ЦСКА.

Кубок России

1/4 финала

"Ахмат" - "Зенит" - 1:1

Голы: Роша, 60 (пен.) - Ригони, 77, Жирков, 97

"Ахмат": Городов, Богосавац, Анхель, Семёнов, Ненахов, Глушаков (Харин, 81), Исмаэл (Раванелли, 91), Бериша, Иванов, Роши (Х.Кадыров, 113), Ильин (Мбенге, 74)

"Зенит": Кержаков, Караваев, дос Сантос, Ракицкий, Иванович, Барриос, Ригони (Осорио, 106), Сутормин (Шатов, 65), Оздоев, Ерохин (Жирков, 65), Малком

Предупреждения: Иванов, 56, Исмаэл, 66, Ненахов, 71, Анхель, 85, Раванелли, 114


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Теги: Кубок России Ахмат Зенит
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