"Потасовка по пути в подтрибунку началась из-за того, что Ребров предъявил претензии Карпову за плевок в Бакаева. У Зелимхана, кстати, сотрясение мозга", — сообщает футбольный журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале.
Вероятно, что повреждение Бакаев получил в первом тайме матча после столкновения с защитником "армейцев" Игорем Дивееввым.
Ранее появилась информация о драке между футболистами "Спартака" и ЦСКА в перерыве матча.
В настоящее время в матче 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА идёт второй тайм. Счёт - 2:2.
Источник: у Зелимхана Бакаева сотрясение мозга
Фото: Sportbox
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