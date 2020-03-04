"Зенит" прокомментировал потасовку на трибунах в Грозном

Пресс-служба питерского "Зенита" выступила с обращением в связи с инцидентом на трибунах во время матча Кубка России с "Ахматом".
Фото: трансляция Матч Премьер
"На гостевой трибуне "Зенита" отдельные болельщики оголили торс, это было воспринято как акт неуважения у принимающей стороны — излишняя эмоциональность и недопонимание привело к выбеганию болельщиков грозненской команды на дорожки к гостевой трибуне.

Оперативно сработала служба безопасности "Ахмат Арены", погасив возможный конфликт ещё в зачатке, инцидент был исчерпан — болельщикам абсолютно всех команд нужно всегда с уважением относиться к традициям друг друга. Клубы находятся в тесном контакте, а с нарушителями с обеих сторон будет проведена индивидуальная работа", — говорится в заявлении пресс-службы "сине-бело-голубых".

В концовке основного времени матча на трибунах стадиона в Грозном произошла потасовка между фанатами "Ахмата" и "Зенита".

Ранее сообщалось, что начался инцидент из-за поведения гостевых болельщиков: они оголились по торс и выкрикивали оскорбительные кричалки.

Сегодня "Зенит" одолел "Ахмат" в дополнительное время со счётом 2:1 в матче четвертьфинала Кубка России. Соперником "сине-бело-голубых" в полуфинале станет победитель пары "Спартак" - ЦСКА.


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Теги: Зенит Ахмат Кубок России
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