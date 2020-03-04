"Ничего страшного не произошло. Как так получилось? С голым торсом болельщики были, и началась перепалка. Ну, ничего страшного. Да, выбежали. Но не было никаких драк, стычек тоже не было. Тем не менее так поступать тоже не надо. Это эмоции, но стычек не было.
Мы разберемся, не взирая на то, что они были с голым торсом, и это не принято", — цитирует Айдамирова Sport24.
В конце основного времени матча на трибунах стадиона "Ахмат Арена" произошла потасовка между фанатами "Зенита" и "Ахмата". Sport24 сообщал, что чеченские болельщики были недовольны вызывающим поведением гостей. Сообщается, что фанаты "Зенита" скандировали оскорбительные кричалки, оголив торс.
Инцидент удалось прекратить усилиями футболистов обеих команд, которые просили фанатов успокоиться.
"Зенит" со счётом 2:1 в дополнительное время обыграл "Ахмат" в матче 1/4 финала Кубка России.
Гендиректор "Ахмата": драки в матче с "Зенитом" не было. Были эмоции
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал происходящее в четвертьфинальном матче Кубка России против "Зенита" (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"
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