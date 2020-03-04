"Не дали побить молодого товарища. Надо защищать. Не позволим так делать", — сказал Фернандес в эфире телеканала Матч ТВ.
Ранее сообщалось, что при уходе на перерыв между игроками "Спартака" и ЦСКА произошла потасовка.
Причиной драки послужил толчок вратаря "Спартака" Артема Реброва в затылок защитнику "армейцев" Вадима Карпова.
Фернандес вступился за своего одноклубника, а далее в конфликт вступили остальные игроки обеих команд.
В настоящий момент в матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" - ЦСКА идёт второй тайм. Счёт - 2:2.
Фернандес - о драке с игроками "Спартака": мы не дадим в обиду младшего товарища
Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал потасовку с футболистами "Спартака" в перерыве матча.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!