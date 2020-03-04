"Кого хотелось бы в пару? Даже не знаю. Если выиграет "Спартак", будем играть дома. Так что, наверное, лучше играть дома", — цитирует Жиркова Sport24.
"Зенит" вышел в полуфинал кубка страны, обыграв сегодня в Грозном "Ахмат" со счётом 2:1. Победу питерцам принес гол Юрия Жиркова в дополнительное время.
В 1/2 финала "Зенит" встретится с победителем пары "Спартак" - ЦСКА. Основное время этого матча закончилось вничью - 2:2. Командам предстоит еще полчаса игры.
Жирков: в полуфинале лучше встретиться со "Спартаком", так как будем играть дома
Игрок "Зенита" Юрий Жирков рассказал, с какой командой предпочёл сыграть бы в полуфинале Кубка России.
Фото: ТАСС
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