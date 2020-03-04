Нападающий получил вторую жёлтую карточку на 104-й минуте матча за удар локтём защитника "армейцев" Вадима Карпова.
Первый "горчичник" аргентинец получил на 68-й минуте.
В перерыве матча случилась потасовка между футболистами обеих команд, которая началась со стычки между вратарем "Спартака" Артемом Ребровым и защитником ЦСКА Вадимом Карповым.
В матче 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА прошел первый дополнительный тайм. Командам осталось играть 15 минут.
Основное время встречи закончилось со счётом 2:2.
Понсе был удалён с поля в матче с ЦСКА за удар локтём Карпова
Аргентинский форвард "Спартака" Эсекьель Понсе был удалён с поля в матче 1/4 финала Кубка Росиии против ЦСКА.
Фото: трансляция Матч ТВ
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