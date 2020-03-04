"Хочу отдать должное службе безопасности стадиона. Они оперативно вмешались и не допустили эскалации конфликта, который был вызван тем, что часть болельщиков на гостевой трибуне оголили свои мощные торсы. В Чечне такой традиции нет, более того, она исключена. Надо изучать и уважать традиции принимающей стороны.
Но и нашим болельщикам тоже нужно отдать должное. Когда им сделали замечание и попросили одеться, они быстро это сделали. Болельщики "Зенита" просто не учли, что такие действия здесь воспринимаются не так, как в других регионах нашей страны", — цитирует Медведева Sport24.
В сегодняшнем кубковом матче в Грозном между "Ахматом" и "Зенитом" произошла массовая потасовка на трибунах. Причиной конфликта послужили оскорбительные заряды болельщиков "Зенита", а также то, что они оголились по торс. Чеченские болельщики посчитали такое поведение недопустимым.
Инцидент был прекращен после того, как в него вмешались футболисты обеих команд, пытаясь успокоить фанатов. Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев лично поднимался к болельщикам на трибуны.
"Зенит", обыграв в дополнительное время "Ахмат" со счётом 2:1, вышел в полуфинал Олимп-Кубка России, где встретится с победителем пары "Спартак" - ЦСКА.
Медведев: в Чечне нет традиции оголять торс
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал конфликт между фанатами"сине-бело-голубых" и болельщиками "Ахмата" в матче Кубка России.
Фото: Коммерсантъ
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