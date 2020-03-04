Максименко с голевым пасом, Акинфеев с кошмаром в обороне. Оценки главного дерби

"СПАРТАК"
Александр Максименко - 4,0. Из 7 армейских ударов в створ голкипер "Спартака" только 5 превратил в сэйвы, но в пропущенных мячах его вины нет. По ходу матча иногда ошибался с выносами, отправляя мяч за боковую. Оказалось, что свой главный вынос он приберег для ассиста на Ларссона, ставшего победным.
Николай Рассказов - 3,0. Айртон - 4,0. Страшный сон Марио Фернандеса - спартаковский бразилец. Айртон тенью следовал за армейцем, мгновенно прессингуя Марио, как только тот получал мяч. С уходом Бакаева Айртон возложил на себя и созидательные обязанности, совершая фирменные пробежки по флангу. Справа у Рассказова получалось гораздо хуже коллеги. Да и при первом голе Николай больно легко проиграл Кучаеву, когда тот точно прострелил на Дивеева.
Самуэль Жиго - 2,5. Георгий Джикия - 4,0. Илья Кутепов - 3,0. Жиго, который сделал дубль в прошлой встрече команд, опять отметился дублем. Только дублем привозов. Сначала он не накрыл голевой заброс Кучаева, затем сделал голевую Ахметову. Потом, конечно, исправился и занялся выносами, но преимущество команды было потеряно. Кутепов начудил сам, решив обострить в не самой подходящей для этого ситуации, и попал на карточку, которая агрессивность Ильи сбавила. Джикия наглухо закрыл Чалова, переведя КПД нападающего армейцев в стабильный ноль.
Роман Зобнин - 3,5. Алекс Крал - 3,5. Чешский опорник постепенно превращается в системообразующего игрока "Спартака". Крал за счет выбора позиции страховал команду на случай встречных армейских атак. Чаще чех встречался с Влашичем и не всегда выходил победителем в единоборствах. Зобнин привычно много двигался, полезно взаимодействовал с партнерами, а с уходом Бакаева много раз показывал дриблинг. Если бы не грубый, а самое главное ненужный, фол против Облякова, заслужил бы оценку выше.
Зелимхан Бакаев - 4,0. "Спартак" с Бакаевым и без. Сезон не закончен, но разница в игре команды бросается в глаза. Бакаев - идеальный игрок для схемы Доменико Тедеско. После зимних сборов Зелимхан не грешит часто неоправданным дриблингом, а раздает классные передачи. В столкновении с Дивеевым Бакаев получил сотрясение мозга. Здоровья лидеру "Спартака".
Эсекьель Понсе - 3,5. Александр Соболев - 3,0. Аргентинец, как бульдозер по хлюпкому забору, прошелся по защитникам ЦСКА, когда забивал гол. А Соболев ему только помог. Понсе здорово цеплялся за мячи (у Соболева получалось хуже), не уступал никому и нигде и не заслуженно был удален с поля. Соболев тоже матч не закончил, но из-за замены.
Гус Тиль - 2,5. Джордан Ларссон - 4,0. Андрей Ещенко - 3,5. Лоренсо Мельгарехо - б/о. Голландец передал привет Андрею Егорычеву, когда решил сам добить ЦСКА в концовке. Не вышло, как и вся игра Тиля после выхода на поле. Заменить Бакаева не удалось. Ларссон еще против "Локомотива" доказал, что ему не нужно много касаний, чтобы забить. Главное - подстроиться под хорошую передачу. Момент - гол. Крутейшая статистика для шведа. Ещенко добавил злости на фланге обороны у "Спартака". В меньшинстве это было необходимо.
ЦСКА
Игорь Акинфеев - 3,5. Капитан армейцев тащил команду, как мог. Он оставил ЦСКА в игре еще до гола Ахметова, выручив в опаснейших моментах "Спартака". На счету Акинфеева 8 сэйвов, из которых 2-3 были вполне себе крутыми. Но что делать, если защитники отказались помогать?!
Марио Фернандес - 2,0. Кирилл Набабкин - 2,5. Марио был не похож на того Марио, который от свистка до свистка носится по флангу, а еще забивает красивейшие голы, как с "Уралом". Фернандес мало рисковал, мало брал игру на себя, был "съеден" Айртоном без шансов. Был небольшой отрезок в первом тайме, когда он с Влашичем пытался комбинировать, но это от силы 10-15 минут. От Набабкина, как ни странно, остроты впереди было не меньше. Ветеран ЦСКА на фоне остальных защитников вообще смотрелся более-менее, хотя часто давал проходить себя и Зобнину, и Рассказову.
Вадим Карпов - 2,5. Игорь Дивеев - 2,0. Виктор Васин - 2,0. Первый гол ЦСКА - единственное светлое пятно для Дивеева в матче. В обороне он постоянно ошибался. В первом тайме его обокрал Бакаев и создал момент, во втором - Тиль. В дополнительное время он, лежа на газоне, наблюдал, как забивает Ларссон. Плюс игра рукой, за которую не назначили пенальти. Васин вновь отметился неуклюжим отбором, когда не смог помешать голу Понсе. А Карпов, сделавший заброс, который привел ко второму голу, во втором тайме довольно сносно вступал в отбор. Но в моменте с удалением Понсе молодой защитник ЦСКА явно симулировал. Кто-то скажет, что это "футбольные хитрости", но в 17 лет начинать этим заниматься...
Кристиян Бистрович - 3,0. Ильзат Ахметов - 3,0. Бистрович много и плодотворно разрушал. Иногда с нарушением правил, но, в целом, держался неплохо. Правда, все это было уже при счете 0:2 в пользу "Спартака". Сначала его и Ахметова вдобавок спартаковцы смели своими быстрыми атаками. Ахметов попытался отмазаться голом, но во втором тайме не стал играть полезнее и был справедливо заменен.
Константин Кучаев - 3,5. Никола Влашич - 4,0. Главные созидательные лица в ЦСКА. Первый совершил голевой пас на Дивеева, от второго воротам Максименко вечно исходила угроза. У спартаковцев получилось держать Влашича на расстоянии. Но хорват все равно находил возможности для ударов. Во втором тайме классно зарядил издали, но чуть-чуть не попал в створ. С выходом Дзагоева стал чувствовать себя свободнее, но банально не хватило времени создать моменты.
Федор Чалов - 2,0. Удручающее впечатление произвел нападающий ЦСКА. Вчистую проиграл весь верх и низ Джикии, плохо открывался под передачи и не нанес ни одного удара. Такой Чалов - потеря не только для армейцев, но и для сборной, в которую раньше болельщики требовали вызвать Федора. После дерби претензий к Черчесову быть не может.
Иван Обляков - 2,5. Алан Дзагоев - 3,0. Илья Шкурин - 3,0. Яка Бийол - б/о. Слабый выход Ивана на замену. Ни ударов, ни хороших передач. А еще быстрая желтая карточка, которая никак не вписывалась в планы. Замена Дзагоева напрашивалась раньше. Алан старался разыгрывать комбинации, заводил партнеров. У Шкурина вообще чуть не получился идеальный выход в дерби, попади он не в штангу, а в ворота.
Фото: официальный твиттер "Спартака"