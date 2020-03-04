Напомним, встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. Матч обслуживал бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом".
"Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная – с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами.
Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу", - цитирует Федуна ТАСС.
Леонид Федун: у Иванова очень редко получается не испортить игру
Фото: Global Look Press
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